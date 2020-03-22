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Медицина, здоровье в Москве


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1.

Сеансы гавайского массажа или SPA-программа в салоне красоты Platinum

Сеансы гавайского массажа или SPA-программа в салоне красоты Platinum
Массаж от Ногтевой сервис "Platinum Beaty Studio"

На карте
70%
4200 р. 1260 р.
4200

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3


2.

Обследование у флеболога-хирурга в многопрофильной клинике «ЛЕМ-Клиник»

Обследование у флеболога-хирурга в многопрофильной клинике «ЛЕМ-Клиник»
Обследование, консультация от Лем-Клиник

На карте
86%
440 р.
0

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2


3.

SPA-программа и SPA-девичник в салоне традиционного тайского массажа TaiSPA

SPA-программа и SPA-девичник в салоне традиционного тайского массажа TaiSPA
СПА, SPA от TaiSPA

Цветной бульвар Электрозаводская | На карте
50%
3000 р. 1500 р.
3000

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2


4.

Тайский массаж, спа-программа, спа-девичник или спа-свидание в Crown Thai Spa

Тайский массаж, спа-программа, спа-девичник или спа-свидание в Crown Thai Spa
Массаж от Crown thai Менделеевская cpa салон

На карте
56%
724 р.
0

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3


5.

1, 3 или 5 сеансов массажа + спа-программы на выбор в спа-салоне Naomi Thai Spa

1, 3 или 5 сеансов массажа + спа-программы на выбор в спа-салоне Naomi Thai Spa
Массаж от Naomi Thai SPA

На карте
71%
690 р.
0

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3


6.

Роскошные спа-программы в салоне красоты «Виктория»

Роскошные спа-программы в салоне красоты «Виктория»
СПА, SPA от салон красоты

На карте
68%
590 р.
0

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2


7.

Спа-программы на выбор в студии «Красная дверь»

Спа-программы на выбор в студии «Красная дверь»
СПА, SPA от Красная Дверь

На карте
50%
890 р.
0

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8.

Готовимся заранее! Антицеллюлитный массаж бедер, ягодиц, живота с обертыванием на Бауманской! Скидка 92%!

Готовимся заранее! Антицеллюлитный массаж бедер, ягодиц, живота с обертыванием на Бауманской! Скидка 92%!
Массаж от Центр восстановительной медицины на Бауманской

На карте
91%
490 р.
0

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5


9.

Лечебный массаж! Массаж с обертыванием на выбор от Георгия Фомина со скидкой до 89%! 3, 5 или 7 сеансов на выбор!

Лечебный массаж! Массаж с обертыванием на выбор от Георгия Фомина со скидкой до 89%! 3, 5 или 7 сеансов на выбор!
Массаж от Специалист по коррекции фигуры Георгий Фомин

Динамо | На карте
87%
550 р.
0

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3


10.

МРТ по купонам! Центр диагностики "МРТ в Чертаново"! МРТ головы, позвоночника, суставов и других органов со скидкой до 80%!

МРТ по купонам! Центр диагностики "МРТ в Чертаново"! МРТ головы, позвоночника, суставов и других органов со скидкой до 80%!
Обследование, консультация от Центр диагностики МРТ в Чертаново

Южная | На карте
64%
1195 р.
0

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2


11.

Чистка зубов по технологии AirFlow, лечение кариеса с установкой пломбы или эстетическая реставрация зубов в центре стоматологии WhiteWall

Чистка зубов по технологии AirFlow, лечение кариеса с установкой пломбы или эстетическая реставрация зубов в центре стоматологии WhiteWall
Стоматология от WhiteWall

Пролетарская | На карте
75%
3550 р. 887 р.
3550

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4


12.

До 7 сеансов массажа в авторской студии красоты MK.Studio

До 7 сеансов массажа в авторской студии красоты MK.Studio
Массаж от MK.Studio

Профсоюзная | На карте
72%
2000 р. 560 р.
2000

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3


13.

Массаж и обертывание в массажном кабинете Вениамина Яницкого

Массаж и обертывание в массажном кабинете Вениамина Яницкого
Массаж от Массажный кабинет Вениамина Яницкого

Авиамоторная | На карте
50%
1500 р. 750 р.
1500

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3


14.

От 1 до 10 сеансов массажа на выбор в кабинете массажа Slimingmonkeys

От 1 до 10 сеансов массажа на выбор в кабинете массажа Slimingmonkeys
Массаж от Салон красоты "Zoneofbeauty"

На карте
74%
340 р.
0

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2


15.

Эксклюзивные sa-программы для одного или двоих в салоне тайского массажа Crown Thai Sa на Щукинской со Скидка до 70%

Эксклюзивные sa-программы для одного или двоих в салоне тайского массажа Crown Thai Sa на Щукинской со Скидка до 70%
СПА, SPA от Салон "CROWN THAI SPA"

На карте
70%
490 р.
0

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1


16.

Гигиена полости рта с УЗ-чисткой и AirFlow в Стоматологической клинике "Dzon Dental Clinic"

Гигиена полости рта с УЗ-чисткой и AirFlow в Стоматологической клинике "Dzon Dental Clinic"
Стоматология от Стоматологическая клиника "Dzon Dental Clinic"

На карте
70%
400 р.
0

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4


17.

Удаление простого зуба и зуба мудрости в Стоматологической клинике "Dzon Dental Clinic"

Удаление простого зуба и зуба мудрости в Стоматологической клинике "Dzon Dental Clinic"
Стоматология от Стоматологическая клиника "Dzon Dental Clinic"

Селигерская | На карте
70%
450 р.
0

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3


18.

МРТ головы, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и других зон на выбор в Центре «МРТ-Центр» в Куркино

МРТ головы, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и других зон на выбор в Центре «МРТ-Центр» в Куркино
Обследование, консультация от МДЦ "МРТ-Центр"

Планерная | На карте
75%
500 р.
0

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2


19.

Ойл-массаж, тайский микс, спортивный тайский массаж и классический массаж в четыре руки для одного в Сети студий тайского массажа "Юлии Эсален"

Ойл-массаж, тайский микс, спортивный тайский массаж и классический массаж в четыре руки для одного в Сети студий тайского массажа "Юлии Эсален"
Массаж от Сеть студий тайского массажа "Юлии Эсален"

Тёплый Стан | На карте
67%
1010 р.
0

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1


20.

Обследование у гинеколога или уролога либо комплексное обследование всего организма, УЗ-диагностика беременности в медицинском центре Доброе здоровье

Обследование у гинеколога или уролога либо комплексное обследование всего организма, УЗ-диагностика беременности в медицинском центре Доброе здоровье
Обследование, консультация от Медицинский центр «Доброе здоровье»

Римская | На карте
84%
4700 р. 752 р.
4700

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4


21.

SPA-программа в SPA-салоне Bojoli

SPA-программа в SPA-салоне Bojoli
СПА, SPA от Spa-салон "Bojoli"

Павелецкая | На карте
67%
5900 р. 1946 р.
5900

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2


22.

МРТ головы, суставов, позвоночника и органов в медцентре «Премиум Клиник»

МРТ головы, суставов, позвоночника и органов в медцентре «Премиум Клиник»
Обследование, консультация от Медицинский центр "Премиум клиник"

Бибирево | На карте
64%
250 р.
0

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5


23.

Гигиена, лечение, имплантаты, коронки и не только в «Клинике доктора Ледовских»

Гигиена, лечение, имплантаты, коронки и не только в «Клинике доктора Ледовских»
Стоматология от Стоматология "Клиника доктора Ледовских"

Бибирево | На карте
83%
240 р.
0

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3


24.

Гигиена полости рта, лечение кариеса с пломбой, реставрация и удаление зубов

Гигиена полости рта, лечение кариеса с пломбой, реставрация и удаление зубов
Стоматология от Медицинский центр "Здоровая семья" у м Римская

Славянский бульвар | На карте
88%
300 р.
0

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1


25.

Диагностика, консультация у врача-ортопеда или мануального терапевта, индивидуальная лечебная программа с занятиями или без со Скидкой до 88%

Диагностика, консультация у врача-ортопеда или мануального терапевта, индивидуальная лечебная программа с занятиями или без со Скидкой до 88%
Обследование, консультация от Центр современной восстановительной медицины Medreco

Электрозаводская | На карте
87%
490 р.
0

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1


26.

МРТ головы, позвоночника, суставов в Центре "ЛДЦТ им. Н.И.Пирогова"

МРТ головы, позвоночника, суставов в Центре "ЛДЦТ им. Н.И.Пирогова"
Обследование, консультация от Лечебно-диагностический центр томографии имени Н.И.Пирогова

Красные Ворота | На карте
60%
340 р.
0

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3


27.

Стоматологическая клиника "Аркада-Мед". Комплексная чистка зубов: Ультразвуковая чистка и Air Flow со СКИДКОЙ 25%. Купон - 0 руб !!!

Стоматологическая клиника "Аркада-Мед". Комплексная чистка зубов: Ультразвуковая чистка и Air Flow со СКИДКОЙ 25%. Купон - 0 руб !!!
Стоматология от Стоматологическая клиника «Аркада-Мед

На карте
25%
бесплатно
0

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2


28.

SPA-программа Тайское наслаждение, Бодрость духа, Шоколадное блаженство, Манговое удовольствие, SPA для коррекции фигуры, Молодость и сила или Нет целлюлиту в SPA-салоне Naomi Thai SPA (2990 руб. вместо 6500 руб.)

SPA-программа Тайское наслаждение, Бодрость духа, Шоколадное блаженство, Манговое удовольствие, SPA для коррекции фигуры, Молодость и сила или Нет целлюлиту в SPA-салоне Naomi Thai SPA (2990 руб. вместо 6500 руб.)
СПА, SPA от Naomi Thai SPA

На карте
54%
6500 р. 2989 р.
6500

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8


29.

Гигиена полости рта, лечение кариеса, протезирование и другое в Oganoff clinic

Гигиена полости рта, лечение кариеса, протезирование и другое в Oganoff clinic
Стоматология от Стоматология Гливит

Багратионовская Студенческая | На карте
87%
330 р.
0

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3


30.

Гигиена полости рта и лечение кариеса в клинике «Новое поколение»

Гигиена полости рта и лечение кариеса в клинике «Новое поколение»
Стоматология от Стоматологическая клиника «Новое поколение»

Улица Старокачаловская | На карте
76%
425 р.
0

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11

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